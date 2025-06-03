Nevşehir'de Trafik Kazası: 2 Ölü

Nevşehir'de Trafik Kazası: 2 Ölü
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Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 76 yaşındaki otomobil sürücüsü ve yanındaki 70 yaşındaki R. T. hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Hacıbektaş-Kırşehir kara yolunda seyir eden H.P. idaresindeki 42 DID 10 plakalı süt yüklü tır ile karşı yönden gelen F. Ç. yönetimindeki 38 HM 341 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, 76 yaşındaki otomobil sürücüsü ile aynı otomobilde bulunan 70 yaşındaki R. T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler yapılan incelemelerin ardından Hacıbektaş İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Veli Çelik - Güncel
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