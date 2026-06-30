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Ters yönde ilerleyen iki araç sürücüsüne 41 bin TL ceza

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Nevşehir'de trafikte ters yönde ilerleyen iki sürücüye toplam 41 bin 246 TL para cezası kesildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, sürücülerin kimliğini tespit ederek cezai işlem uyguladı.

NEVŞEHİR'de trafikte araçlarıyla ters yönde ilerleyen iki sürücüye toplam 41 bin 246 TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada hafif ticari araç ile otomobilin ters yönde trafikte ilerlediği görüntülerin yayınlanması üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda sürücülerin kimliği tespit edildi. Araç sürücülerine çeşitli maddelerden toplam 41 bin 246 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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