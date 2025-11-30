Haberler

Nevşehir'de Skate Park, Mattia Ahmet Minguzzi'nin Adıyla Açıldı

Nevşehir'de Skate Park, Mattia Ahmet Minguzzi'nin Adıyla Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatmak için, Nevşehir'de yeni bir skate park açıldı. Belediye Başkanı Rasim Arı, parkın gençler için güvenli bir sosyal alan olacağını ifade etti.

Nevşehir Skate Park'a, İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adı verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye tarafından 15 Temmuz Mahallesi'nde çocuk ve gençlerin sağlıklı spor yapabilmesi için oluşturulan alana Ahmet Minguzzi Skate Park ismi verildi.

Parkın açılışı, düzenlenen törenle yapıldı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptığı konuşmada, parkın bütün çocukların özgürce, neşe ve güvenle yaşayabilmesi için bir sembol olacağını ifade etti.

Her yaştan vatandaş için yeni parklar ve sosyal yaşam alanları oluşturduklarını belirten Arı, "Ahmet Minguzzi Skate Parkı, gençlerimizin trafikten uzak, güvenli ve keyifli vakit geçirebileceği bir alan oldu. Hem Ahmet kardeşimizin hatırasını yaşatıyoruz hem de gençlerimize yeni bir sosyal alan kazandırıyoruz." dedi.

Programda, katılımcılara ikramda bulunulurken çocuklara kaykay hediye edildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Düğün salonundaki laf atma kavgası sokağa taştı

Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis soluğu ilçede aldı
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
88. dakikada geride olan Benfica'dan muhteşem geri dönüş

88. dakikada 1-0 olan maçın son anlarında neler oldu neler
Kenan Yıldız'dan resital

Milli yıldızımıza karşı tek başına resital yaptı! Durdurulamıyor
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı

Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar

Canlı yayında büyük panik! Alarm verilince apar topar binadan kaçtılar
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.