Haberler

Nevşehir'deki silahlı kavga nedeniyle 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de silahlı kavgaya karışan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Nevşehir'deki silahlı kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yeni Mahalle'de iki taraf arasında yaşanan silahlı kavganın ardından gözaltına alınan şüpheliler Metin K, İlhan Ç, Fırat S. ve Rızgari B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Metin K. ve İlhan Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeni Mahalle Okul Sokak'ta dün, 34 NCR 830 plakalı otomobilden inen Fırat S. ve İlhan Ç, kaldırımda yürüyen ve aralarında husumet olduğu değerlendirilen Metin K'ye tabancayla ateş açmış, Metin K'nin de tabancayla karşılık vermesinin ardından 2 şüpheli yaya olarak kaçmıştı.

Olay yerine sevk edilen polislerce Metin K. gözaltına alınmış, diğer şüphelilerin yakalanması için yapılan çalışmada İlhan Ç. kentteki alışveriş merkezinin otoparkında bir aracın altına saklanmış vaziyette bulunmuştu.

Fırat S'nin ise şehirlerarası otobüse binerek kentten ayrıldığını belirleyen polis, şüpheliyi, Kayseri'de durdurulan otobüste yakalamış, olayla ilgili olduğu değerlendirilen Rızgari B. de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
Özgür Özel ile Devlet Bahçeli'den samimi sohbet

Sabah demediğini bırakmadı, akşam bu görüntü kaydedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Aziz Yıldırım'ın başkan olması halinde takımdan göndereceği ilk isim

İşte Başkan olması halinde takımdan göndereceği ilk isim
Trump: Hamaney ile görüşmekten onur duyarım

Trump'tan ezber bozan Hamaney çıkışı
Bulgaristan'da yüksek saflık oranına sahip altın ve bakır yatağı keşfedildi

Burnumuzun dibinde keşfedildi! Komşuya milyarlar akacak
Ankara kulisleri 'Muhittin Böcek tahliye olabilir' iddiası ile çalkalanıyor

Ankara kulisleri bu iddia ile çalkalanıyor
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş

Babası tarafından öldürülen gençle ilgili kahreden detay
Saba Tümer'den sanat camiasına Reha Muhtar sitemi: Onun sayesinde şöhret oldular ama hiçbiri yok

Reha Muhtar’a büyük vefasızlık! Ünlü sunucu tüm camiayı bombaladı
Zelenski'den Putin'e açık mektup: Savaştan çıkmaktan korkmayın, karar sizin

5 yıldır devam eden savaşın bitmesi için Putin'e resmen yalvardı!
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>