Haberler

Nevşehir'de park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı; o anlar kamerada / Görüntü eklendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde park halindeki otomobile arkadan çarpan araçta bulunan Fikri Çelik hayatını kaybetti, sürücü Tuncer G. yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde park halindeki otomobile arkadan çarpan otomobilde bulunan Fikri Çelik (62) hayatını kaybederken, sürücü Tuncer G. ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir-Aksaray karayolunda meydana geldi. Yol üzerinde park halinde bulunan 68 ER 224 plakalı otomobile, aynı yönde seyir halinde olan Tuncer G. yönetimindeki 35 AUA 260 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından araçta yolcu olarak bulunan Fikri Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Tuncer G. ise yaralandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, çarpma anıda bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin, park halindeki otomobile çarptıktan sonra iki aracın da savrulduğu görüldü.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı

Erdoğan talimatı vermişti! 32 şirkete el konuldu, onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı

CHP'li belediye başkanı tutuklandı
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar'dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda

Serbest kalmasının ardından Erdoğan'la ilgili açıklaması bomba
Ünlü fenomeni 'Çıplaksınız' diyerek uçağa almadılar

Ünlü fenomeni "Çıplaksınız" diyerek uçağa almadılar
'Laik Atak' başlıklı Atatürk heykeli videosuyla tanınıyordu! Melek Ege hayatını kaybetti

"Laik atak" videosuyla tanınıyordu! Genç fenomenden kahreden haber
Müge Anlı'da aranıyordu, DEAŞ'a katıldığı ortaya çıktı

Müge Anlı'da aranıyordu, yıllar sonra MİT operasyonunda ortaya çıktı
İran'da çamur volkanı faaliyete geçti

Nadir olayın adresi İran! Volkandan lav yerine bakın ne fışkırdı
Almanya'daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli

6 kişiyi öldüren saldırgan Türk çıktı