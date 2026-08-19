Avanos'ta Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Nevşehir'in Avanos ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Ç.Ş'nin kullandığı 06 DKL 592 plakalı otomobil, Kalaba beldesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Altundaş'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA