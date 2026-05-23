Nevşehir'de çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi
Nevşehir'in Çardak köyünde Mustafa A'ya ait iki katlı müstakil evde ısıtıcıdan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Kaynak: AA / Behçet Alkan