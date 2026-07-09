Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı; O anlar kamerada

NEVŞEHİR'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Merkez ilçeye bağlı Milli İrade Caddesi üzerindeki Hasan Emmi Türbesi önündeki kavşakta meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen A.G.'nin kullandığı motosiklet ile A.E.Y. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin motosiklete çarptığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı