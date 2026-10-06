Haberler

Nevşehir'de motor ve şasi numarası değişikliği iddiasında 2 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de motor ve şasi numaralarında usulsüz değişiklik yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetin nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçları kapsamında düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Nevşehir'de araçların motor ve şasi numaralarında usulsüz değişiklik yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde "ağır hasar" kayıtlı araçların motor ve şasi numaralarının "change" adı verilen yöntemle değiştirildiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, trafikten çekilen ve tamir edilmesi mümkün olmayan araçlarda usulsüz değişiklik yaptığı ileri sürülen zanlıları yakalamak için "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçları kapsamında operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Dananın kuyruğu kopuyor: TFF, olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak

Türk futbolunda taşlar yerinden oynayacak! TFF resmen harekete geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kubilay Aka'dan aşk itirafı: Mükemmel bir sevgiliyim diyemem

Ünlü oyuncudan aşk itirafı: Mükemmel bir sevgiliyim diyemem
ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk! Asker kurşuna dizilecek

81 yıl sonra bir ilk! Askeri kurşuna dizecekler
2026 Nobel Fizik Ödülü sahibini buldu! Buzun altından gelen keşfe ödül

2026 Nobel Fizik Ödülü sahibini buldu! Buzun altından gelen keşif
Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço hastaneye kaldırıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Hakemler Dosyası açıklaması: Adil olmadıklarını gördük

Türk futbolundaki son durumu "Maalesef" diyerek duyurdu
TFF'de kazan kaynıyor! Mevlüt Aktan istifa edip yönetime rest çekti

İstifa edip olağanüstü seçim çağrısı yaptı
Yıllardır raflarda görüyorduk! Artık tüm marketlerden kaldırılıyor

Yıllardır raflarda görüyorduk! Artık tüm marketlerden kaldırılıyor