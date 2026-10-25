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Nevşehir'de KPSS adaylarının bulunduğu 5 araçlık zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

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Nevşehir'de KPSS adaylarının bulunduğu 5 araçlık zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
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Nevşehir'de 2026-KPSS Ortaöğretim adaylarının da bulunduğu 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazadan yara almadan kurtulan 3 KPSS adayı sınav yerlerine gitmek üzere bölgeden ayrıldı.

Nevşehir'de, 2026- Kpss Ortaöğretim sınavına katılacak adayların da içinde bulunduğu 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü Halit Küçük, "Öndeki araç ışıklar yanınca frene bastı. Sonra arkadan gelenler vurmaya başladı. Kızımı sınav merkezine götürüyordum." dedi.

Öte yandan, araçlarda bulunan ve kazadan yara almadan kurtulan 3 KPSS adayının, daha sonra sınav yerlerine gitmek için bölgeden ayrıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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