Nevşehir'de Kızılırmak kıyısında bulunan cesedin kimliği belirlendi - Haberler

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Nevşehir'de Kızılırmak kıyısında bulunan cesedin kimliği belirlendi

AA - Dilaver Can - Güncel
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Nevşehir'de Kızılırmak kıyısında bulunan cesedin kimliği belirlendi

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Kızılırmak kıyısında karaya vurmuş halde bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edildi.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Kızılırmak kıyısında karaya vurmuş halde bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edildi.

Yeniyaylacık köyü yakınlarında ırmak kenarında bulunan cesedin otopsi işlemleri tamamlandı.

Cesedin Acıgöl ilçesinde yaşayan ve ailesinin bir süredir kendisinden haber alamadığı 72 yaşındaki Ali İ'ye ait olduğu belirlendi.

Ali İ'nin cesedinin ailesine teslim edildiği, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Dün, Yeniyaylacık köyü yakınlarında ırmak kenarında gezinti yapan kişi, kıyıya vurmuş cesetle karşılaşmıştı. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için morga kaldırılmıştı.

AA / Dilaver Can - Güncel

Nevşehir, Otopsi, Güncel, Haberler

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