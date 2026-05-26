Nevşehir'de kayalık arazide mahsur kalan kadın kurtarıldı

NEVŞEHİR'de gezmek için çıktığı kayalık arazide havanın kararmasıyla mahsur kalan Süreyya Y., polis ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi yakınlarındaki Toptepe bölgesinde meydana geldi. 1230 rakımlı kayalık bölgeye gezi amaçlı çıkan Süreyya Y., havanın kararması sonrası dönüş yolunu bulamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonrası Süreyya Y.'yi mahsur kaldığı bölgeden güvenli şekilde çıkardı. Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

