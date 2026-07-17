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Nevşehir'de kamyonetin park halindeki araçlara çarpması güvenlik kamerasında

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Nevşehir'in Kavak beldesinde saman yüklü kamyonet, yol kenarında park halindeki 3 otomobil ve bir motosiklete çarptı. Kazada sürücü hafif yaralandı, anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Nevşehir'de kamyonetin park halindeki üç araç ve bir motosiklete çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkeze bağlı Kavak beldesinde saman yüklü kamyonet, Camicedit Mahallesi Belediye Caddesi'nde yol kenarında park halindeki 3 otomobil ile bir motosiklete çarparak durabildi.

Aracın sürücüsü hafif yaralanırken, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
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