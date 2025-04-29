Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Bahçeli'den İBB'ye 'kaçak toplantı' tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu

Nevşehir'de jandarma astsubay eğitim faaliyeti sırasındaki kazada şehit oldu

Nevşehir'de jandarma astsubay eğitim faaliyeti sırasındaki kazada şehit oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir Valisi Ali Fidan, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un eğitim faaliyeti sırasında yaşanan kazada şehit olduğunu bildirdi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un eğitim faaliyeti sırasında yaşanan kazada şehit olduğunu bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fidan, "Bugün gerçekleştirilen eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen elim kazada, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli mesai arkadaşımız Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un şehit olduğunu teessürle öğrendim." ifadelerini kullandı.

Fidan, Uzun'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi, yakınları ve jandarma teşkilatına başsağlığı ile sabır diledi.

Şehit Uzun'un naaşının, ikindi vakti İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.