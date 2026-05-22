Nevşehir'de hayırsever çiftten çocuklara bayram harçlığı

Nevşehir'de hayırsever Salih ve Merve Yücel çifti, Kurban Bayramı dolayısıyla Rauf Nail Akman İlkokulu'nda 380 öğrenciye bayram harçlığı dağıttı. Okul müdürü, etkinliğin paylaşma ve dayanışma değerlerini vurguladığını belirtti.

Salih ve Merve Yücel çifti, 2000 Evler Mahallesi'ndeki Rauf Nail Akman İlkokulu'nda düzenlenen bayramlaşma etkinliğine katıldı.

Çocuklarla bayramlaşan Yücel çifti, 380 öğrenciye içinde bayram harçlığı bulunan zarfları dağıttı.

Okul Müdürü Adnan Yıldız, etkinliğin öğrencilerin unutamayacağı bir hatıraya dönüştüğünü belirterek, "Bu güzel bayramın önemini öğrencilerimize anlatmak, paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin değerini vurgulamak adına böyle bir etkinlik düzenledik. İş insanı Salih ve Merve Yücel çiftine bu anlamlı güne sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür ederim." dedi.

Etkinlikte, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Tayfur Urgenç de yer aldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
