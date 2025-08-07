Nevşehir'de FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, firari FETÖ hükümlülerini yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.