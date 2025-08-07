Nevşehir'de FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden dolayı kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, firari FETÖ hükümlülerini yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
Herkes define arıyor sandı, gerçek başka çıktı

Herkes define arıyor sandı, gerçek çok başka çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
52 dakikada neler yaptı neler! Eski Fenerbahçeli Şampiyonlar Ligi'nde alev aldı

Duyanlar inanamıyor! Eski Fenerbahçeli Şampiyonlar Ligi'nde alev aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.