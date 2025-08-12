Nevşehir'de Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Nevşehir'in Nar beldesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Beldede otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Nevşehir Çevre Yolu yakınlarına kadar yayılan yangının çıkardığı yoğun duman nedeniyle trafikteki sürücüler zorluk yaşadı.

İtfaiye ekipleri ile TOMA aracının da desteğiyle kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası yakınına kadar ulaşması nedeniyle otoparktaki araçlar tedbir amaçlı çıkarıldı.