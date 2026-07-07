Nevşehir'de Avukatı Darp İddiası

(NEVŞEHİR) - Nevşehir Barosu Avukat Hakları Merkezi Başkanı Abdulkadir Ünal, Avanos ilçesinde bir avukatın görevini yaptığı sırada kolluk görevlilerinin saldırısına uğradığını savunarak, "Bu saldırı meslektaşımızın özelinde doğrudan savunma hakkına ve avukatlık mesleğine yöneltilmiştir" dedi.

Nevşehir Barosu Avukat Hakları Merkezi'nin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan videoda konuşan Merkez Başkanı Abdulkadir Ünal, şunları söyledi:

"Avanos ilçesinde görevini ifa eden bir meslektaşımızın müvekkiline hukuki yardım sunmak amacıyla olay yerinde bulunduğu esnada avukat olduğunu açıkça belirtmesine rağmen kolluk görevlilerinin haksız saldırısına uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız."

Öncelikle yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu vahim saldırı savunma makamı adına kabul edilemez bir tablo ortaya koymuştur. Bir avukatın görevi başında darbedilmesi yalnızca bir meslektaşımıza yönelik bir saldırı olarak düşünülemez. Bu saldırı meslektaşımızın özelinde doğrudan savunma hakkına ve avukatlık mesleğine yöneltilmiştir. Avukatların görevlerini yerine getirirken kolluk kuvvetleri veya başkaca kişiler tarafından baskı altına alınmaları kesinlikle kabul edilemez. Savunmanın susturulduğu, avukatın görevini korku ve baskı altında yapmak zorunda bırakıldığı bir ortamda adaletten söz etmek mümkün değildir.

Üzülerek söylüyoruz ki yaşanan olay sonucunda meslektaşımız yaralanmıştır. Neyse ki yaralanan meslektaşımızın sağlık durumu iyidir.

Nevşehir'de ciddi yankı uyandıran olayın ardından Nevşehir Barosu ve Nevşehir Barosu Avukat Hakları Merkezi yasal süreç başlatılması için gerekli girişimlerde bulunmuş ve ilgili polis memurları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Nevşehir Barosu Avukat Hakları Merkezi olarak yaşanan olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması için her türlü hukuki girişimlerde bulunacağımızı özellikle ifade ediyoruz. Meslektaşlarımızın mesleki faaliyetlerini güven içinde yapabilmeleri için gerekli tüm hukuki ve kurumsal mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz."

Kaynak: ANKA