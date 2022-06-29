Nevşehir'de 76 bin 130 dekar tarım arazisi suya kavuştu - Haberler

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Nevşehir'de 76 bin 130 dekar tarım arazisi suya kavuştu

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de 76 bin 130 dekar tarım arazisi suya kavuştu

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, 2022 yılı sulama sezonunda Nevşehir'de 76 bin 130 dekar tarım arazisinin sulanmaya başlandığını açıkladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, 2022 yılı sulama sezonunda Nevşehir'de 76 bin 130 dekar tarım arazisinin sulanmaya başlandığını açıkladı.

Akca, yaptığı yazılı açıklamada, çiftçilere bereketli sezon diledi.

Tarım arazilerinin suya kavuşması adına çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ve susuz bir kalkınmanın mümkün olmadığını vurgulayan Akca, şunları kaydetti:

"DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor. Bu kapsamda, Nevşehir ilimizde toplam 76 bin 130 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile 2022 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 82 milyon 320 bin 480 lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."

AA / Behçet Alkan - Güncel

Devlet Su İşleri Lütfi Akca Nevşehir Güncel Haberler

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