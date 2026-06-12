Nevşehir'de 3 katlı binanın çatısında yangın
Nevşehir'de 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü. Çatıda hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
NEVŞEHİR'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın, saat 18.30 sıralarında Kapucubaşı Mahallesi'nde Ahmet E.'ye ait 3 katılı bir evin çatı katında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Çatıda hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı