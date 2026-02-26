Haberler

Nevşehir 2 firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Nevşehir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalandı. Hükümlüler cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.A. Gülşehir ilçesinde, hakkında 8 yıl 8 ay 5 gün hapis cezası bulunan Y.D. ise Hacıbektaş ilçesinde yakalandı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
