Nevşehir Valisi Fidan ve Başkan Arı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Nevşehir Valisi Ali Fidan ve Belediye Başkanı Rasim Arı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladıkları mesajlarda basının önemine vurgu yaptı ve gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirme konusundaki çabalarını takdir etti.

Nevşehir Valisi Ali Fidan ile Belediye Başkanı Rasim Arı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Fidan, mesajında, basının vatandaşların doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlayan demokratik toplumların vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirtti.

Gazetecilerin gerçeğe bağlılık ilkesini esas alarak kamu yararına çalıştığını ifade eden Fidan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Basın, kamuoyunun bilgilendirilmesinde üstlendiği bu önemli görev, toplumsal hayatın sağlıklı şekilde sürdürülmesine ve ortak aklın oluşmasına katkı sunmaktadır. Tarafsızlık, nesnellik ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda yürütülen yayıncılık faaliyetleri, etik değerlere bağlılık, sorumluluk ve hesap verebilirlik anlayışıyla birleştiğinde demokratik hayatı güçlendirmektedir. Yapıcı, dengeli ve ölçülü yayın dili ise birlik ve beraberliğimizi pekiştiren önemli bir unsurdur. Mesleğin zor şartlarına rağmen büyük bir özveriyle görev yapan başta yerel basınımız olmak üzere tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Ebediyete irtihal etmiş basın çalışanlarımızı saygı ve rahmetle yad ediyorum."

Başkan Arı ise tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yayıncılık yapan gazetecilerin kıymetli bir vazife icra ettiklerini kaydetti.

Gazetecilerin günün her saatinde haber peşinde koşarak kimi zaman zor şartlar altında ve sorumluluk duygusu içinde toplumu bilgilendirmek için çaba harcadığını aktaran Arı, "Ülkemiz ve şehrimizdeki gelişmeleri kamuoyuna aktaran, etkin çözüm önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan, halkımız ile belediyemiz arasında köprü görevi üstlenen basın mensuplarımızın yapmış oldukları haber, yorum ve görüşleri, bizlere çalışmalarımızda önemli faydalar sağlıyor. Basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak halkın haber alma özgürlüğü çerçevesinde önemli bir görevi yerine getiren değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
