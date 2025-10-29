Nevşehir Belediye Başkanı Arı, Strazburg'da Yerel Yönetim Zirvesine Katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konseyi 49. Genel Kurulu'na katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Arı, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konseyi 49. Genel Kurulu'na katılmak üzere Fransa'nın Strazburg şehrine gitti.

Burada konuşan Arı, toplantıda yer alan belediye başkanları ve yerel yöneticilerle yaşadıkları kentlerle ilgili fikir alışverişinde bulunduğunu ifade etti.

Bu tür görüşmelerin telafisinin mümkün olduğunu ancak savaşlarda yitirilen canların dönüşünün olmadığını belirten Arı, topraklarını korumak için mücadele eden Ukrayna ve Filistin halkına selam gönderdi.