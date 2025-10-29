Haberler

Nevşehir Belediye Başkanı Arı, Strazburg'da Yerel Yönetim Zirvesine Katıldı

Güncelleme:
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konseyi 49. Genel Kurulu'na katılmak için Fransa'nın Strazburg şehrine gitti. Burada yerel yöneticilerle fikir alışverişinde bulunan Arı, savaşların getirdiği kayıplara dikkat çekti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konseyi 49. Genel Kurulu'na katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Arı, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konseyi 49. Genel Kurulu'na katılmak üzere Fransa'nın Strazburg şehrine gitti.

Burada konuşan Arı, toplantıda yer alan belediye başkanları ve yerel yöneticilerle yaşadıkları kentlerle ilgili fikir alışverişinde bulunduğunu ifade etti.

Bu tür görüşmelerin telafisinin mümkün olduğunu ancak savaşlarda yitirilen canların dönüşünün olmadığını belirten Arı, topraklarını korumak için mücadele eden Ukrayna ve Filistin halkına selam gönderdi.

