İstanbul'daki nevruz etkinliklerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 9 zanlı tutuklandı
İstanbul'da nevruz etkinliklerinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 38 şüpheliden 9'u tutuklandı. 29 kişi serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir kişilerin katılımıyla düzenlenen nevruz etkinliklerinde örgütün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 38 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 29'u serbest bırakıldı.
