Netanyahu, savaş karşıtı protestoya izin veren İsrail Yüksek Mahkemesi'ni hedef aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yüksek Mahkeme'nin Tel Aviv'de savaş karşıtı bir protestoya izin vermesini eleştirerek, ibadet özgürlüğünün de önemine vurgu yaptı. Ülke genelinde süren protestolara yönelik kışkırtıcı açıklamalarına devam eden Netanyahu'ya muhalefet partilerinden tepkiler geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kısıtlı sayıda göstericinin başkent Tel Aviv'de savaş karşıtı protesto yapmasına izin veren İsrail Yüksek Mahkemesi'ni eleştirdi.

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Yüksek Mahkeme'nin, dün Tel Aviv'de yaklaşık 600 kişiye kadar katılımcıyla savaş karşıtı protesto gerçekleştirilmesine izin vermesine ilişkin açıklama yaptı.

İsrailliler son iki haftadır başta başkent Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın derhal sona erdirilmesi için protesto gösterileri düzenliyor.

Netanyahu, İran'a saldırılar sonrası getirilen kısıtlamalar nedeniyle Yahudilerin Hamursuz Bayramı süresince Burak (Ağlama) Duvarı'nda ibadet edemediğini, ancak İsrail Yüksek Mahkemesinin "solcu" bir protestoya izin verdiğini dile getirdi.

Savaş zamanı güvenlik düzenlemelerine ilişkin tek yetkili mercinin İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı olduğunu hatırlatan Netanyahu, "Protesto özgürlüğü önemli ancak ibadet özgürlüğü de en az onun kadar önemli." ifadesini kullandı.

Netanyahu, "kışkırtıcı" açıklamalarını sürdürüyor

İsrail ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, İran'a saldırılar devam ederken, Netanyahu'nun kışkırtıcı açıklamalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Lapid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Hayfa'daki yıkıntılar arasında hayatta kalanlar aranırken Netanyahu'yu sığınaktan çıkaran tek şey, ulusu bölme ve yargıçlara karşı kışkırtma girişimi." sözlerini sarf etti.

Eski Savunma Bakanı Benny Gantz ise X hesabından "Savaşımız İran'a karşı, Yüksek Mahkeme'ye karşı değil. Savaş döneminde halk arasına nifak sokmayı bırakın." açıklamasında bulundu.

Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da Netanyahu'nun açıklamalarına tepki gösteren isimler arasında yer aldı.

Golan, Netanyahu'nun siyasi olarak zemin kaybetmesi nedeniyle paniğe kapılarak İsrail Yüksek Mahkemesi'ne saldırdığını vurguladı. Golan, X paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Netanyahu, kendi kusmuğunu yiyen bir köpek gibi. Yüksek Mahkeme ve sol hareketlere yönelik kışkırtmalara yeniden başladı."

Kaynak: AA / Burak Dağ
