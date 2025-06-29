Netanyahu Trump'a Teşekkür Etti: Yolsuzluk Davaları Hakkında

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a kendisi hakkındaki yolsuzluk davalarının düşürülmesi için yaptığı çağrıdan dolayı teşekkür etti. Trump, Netanyahu'ya yönelik 'cadı avı' olarak nitelendirdiği yargı sürecine karşı destek verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir kez daha kendisi hakkındaki yolsuzluk davalarının düşürülmesini talep eden ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir kez daha teşekkürler Donald Trump." ifadesini kullandı.

Trump'a kendisine verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sunan Netanyahu, "Birlikte Orta Doğu'yu yeniden büyük yapacağız." iddiasında bulundu.

Trump'ın paylaşımı

ABD Başkanı Trump, 26 Haziran'da Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun 2019'dan bu yana devam eden yolsuzluk davalarının iptal edilmesini talep etmişti.

Bir kez daha bu talebini dile getiren Trump, İsrail'e milyarlarca dolar yardımda bulunduklarını söyleyerek Netanyahu'ya yapılanları kendisine de yapılan "cadı avına" benzetti ve "Buna izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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