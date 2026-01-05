İsrail basınından "Netanyahu, Putin aracılığıyla İran'a saldırmayacakları mesajı gönderdi" iddiası

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aracılığıyla " İran'a saldırmayacakları yönünde mesaj gönderdiğini" ileri sürdü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu, Putin ile Ekim 2025'te yaptığı telefon konuşmasında İsrail'in İran'a saldırmayacağı yönündeki mesajı iletmelerini istedi.

İran'ın tehdit algılayarak öncü saldırı düzenlemesini İsrail'in gönderdiği güvenceyle önlemeye çalıştığı aktarıldı.

Haberde, Netanyahu ve Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından, Ekim 2025'teki Tacikistan'ı ziyareti sırasında Rusya haber ajansı TASS'ın Putin'in, "İsrail ile görüşmeye devam ediyoruz. İsrail yönetiminden, İranlı dostlarımıza iletilmek üzere İsrail'in bir uzlaşı aradığı ve bir çatışma istemediği yönünde sinyaller alıyoruz." ifadelerine yer verdiği hatırlatıldı.

İsrail ve İran arasında Haziran 2025'te iki ülke tarihinde görülmemiş biçimde karşılıklı saldırıların gerçekleştiği 12 gün süren şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Tel Aviv'in yoğun hava saldırılarına Tahran'ın füzeli misillemelerle yanıt verdiği çatışmalarda, İsrail, İran'ın üst düzey komuta kademesi, nükleer bilim insanları ve tesisleri, hava savunma sistemleri, balistik füze rampaları ve stoklarını hedef aldı.