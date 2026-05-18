İsrail mahkemesi, Netanyahu'nun bugün görülecek duruşmasının iptali talebini kabul etti

İsrail mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bugün görülmesi planlanan yolsuzluk davası duruşmasının, "gün boyu sürecek güvenlik toplantıları" gerekçesiyle iptal edilmesi talebini kabul etti.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun bugün görülecek yolsuzluk davası duruşmasının iptal edildiği belirtildi.

Başbakan Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad, Başbakan'ın gece geç saatlere kadar bir dizi güvenlik toplantısı gerçekleştireceğini belirterek bugün görülecek duruşmaların iptal edilmesini talep etti.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Başbakan Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu durdurarak "el geçirilmesine" ilişkin güvenlik toplantısı yapacağı belirtilmişti.

Netanyahu yolsuzlukla yargılanıyor

İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzlukdosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.