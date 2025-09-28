Netanyahu'nun Sosyal Medya Fenomenleriyle Görüşmesi Tartışma Yarattı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'ye giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen İsrail destekçisi sosyal medya fenomenleri tartışma konusu oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Netanyahu, BM Genel Kurulu için gittiği ABD'de Debra Lea, Lizzy Savetsky, Emily Austin, Shay Szabo, Hannah Faulkner, Thatlatinozionist ve Danya Avner gibi sosyal medya fenomenleriyle bir araya geldi.

"İsrail'e verilen desteğin nasıl artırılabileceği" sorusunu yönelten fenomen Debra Lea'ya yanıt veren Netanyahu, sosyal medyanın ve fenomenlerin önemine dikkati çekerek, bu sayede farklı kesimlere ulaşmanın mümkün olduğunu ifade etti.

Netanyahu, savaşlarda kullanılan silahların zamanla değiştiğini, artık asker ve kılıçlarla savaşmanın mümkün olmadığını söyledi.

Bugünkü en önemli savaş tekniğinin "sosyal medya" olduğunu ifade eden Netanyahu, Çin merkezli TikTok ve ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunun satın alınmasını "en önemli alışveriş" olarak nitelendirdi.

Netanyahu'nun fenomenlerle görüşmesi sosyal medyada gündem oldu. Görüşmeye ait görüntüler pek çok hesap tarafından defalarca paylaşıldı.

İsrail Başbakanı, sosyal medya fenomenlerini İsrail yanlısı paylaşımlar yapmaya teşvik etmeye çalıştığı ve TikTok ile X gibi platformları kontrol altına alabileceği gerekçesiyle eleştirildi.

TikTok'un ABD'deki operasyonlarının İsrail yanlısı şirkete devredileceği açıklanmıştı

ABD merkezli yazılım şirketi Oracle'ın, sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki operasyonlarının güvenliğinde büyük rol oynayacağı açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ülkedeki operasyonlarının ABD'li yatırımcılara satılmasının önü açılmıştı.

Bu kararla, "ABD'deki tüm kullanıcıların verileri, Oracle tarafından işletilen güvenilir, gizli ve özel tasarlanmış bir bulut ortamında saklanacak." ifadesi kullanılmıştı.

Oracle'ın kurucusu Larry Ellison'ın yıllardır İsrail'e açıktan verdiği destek, şirketin TikTok'a yönelik yetkilerinin İsrail yönetiminin lehine kullanılacağı endişelerini beraberinde getirmişti.