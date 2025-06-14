Netanyahu'nun Oğlunun Düğünü, İran ile Çatışmalar Nedeniyle İptal Edildi

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Avner Netanyahu'nun düğünü, İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle iptal edildi. Düğün tarihi olarak daha önce 16 Haziran belirlenmişti, ancak olaylar bu planları etkiledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Avner Netanyahu'nun pazartesi yapılacak düğününün İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberde, Avner Netanyahu ve nişanlısının önceden düğün tarihi olarak daha önce 16 Haziran'ı belirlediği belirtildi.

İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle oğul Netanyahu ve nişanlısının düğün töreninin iptal edildiği ifade edildi.

Avner'in daha önce 16 Haziran'da düğün tarihi alması İsrail kamuoyunun bir kısmının tepkisine yol açmıştı.

Kamuoyunda, Gazze Şeridi'nde İsrailli esirler olmasına rağmen Netanyahu'nun oğluna düğün töreni yapacak olması eleştirilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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