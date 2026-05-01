Netanyahu, kanser atlattığını duyurmasının ardından spor salonundan video paylaştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, prostat kanseri atlattığını açıklamasından bir hafta sonra spor salonundan video paylaştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, prostat kanseri atlattığını açıklamasından bir hafta sonra spor salonundan video paylaştı.

Netanyahu, Çin merkezli sosyal medya platformu Tik Tok'taki resmi hesabından sağlıklı olduğunu göstermek için sabah spor yaptığı ve kahvaltı hazırladığı anları yayımladı.

İlerleyen yaşı nedeniyle son yıllarda çeşitli sağlık sorunları yaşayan Netanyahu, hemen hemen her sabah spor salonunda çalıştığını ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Netanyahu, yaklaşık bir buçuk yıl önce geçirdiği prostat ameliyatının ardından yapılan rutin kontroller sırasında tümör tespit edildiğini duyurmuştu.

Başarılı bir tedavi sürecinden geçerek kanseri atlattığını aktaran Netanyahu, ABD ile İran'a karşı yürüttükleri saldırılar nedeniyle kanser atlattığının kamuoyuyla paylaşılmasını ertelettiğini söylemişti.

İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan 76 yaşındaki Netanyahu, son yıllarda bir dizi sağlık sorunu yaşıyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Trump’tan İran'ın yeni teklifine yanıt: Anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim

Trump İran'ın savaşı bitirecek teklifine burun kıvırdı
Spor rutinini paylaşan Netanyahu, orduya katılacak gençlere tavsiyelerde bulundu

Gazze'de ölüm kusarken o form tutuyor! İşin şov kısmını paylaştı
Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın

Kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
Bunu beklemiyordu! Yakışıklı Mısırcı'dan Fatma Soydaş'a soğuk duş

Yakışıklı Mısırcı'dan sözde fenomene büyük şok

Dünya devinden Barış Alper bombası

Ve güle güle Barış Alper! İşte hayranı olan dev takım

Spor rutinini paylaşan Netanyahu, orduya katılacak gençlere tavsiyelerde bulundu

Gazze'de ölüm kusarken o form tutuyor! İşin şov kısmını paylaştı
İstanbul Valiliği: 1 Mayıs gösterilerinde 575 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 1 Mayıs bilançosu! Yüzlerce gözaltı var
Sokakta uyuyan adamla dalga geçip yüzüne tekme attılar

Vicdansızlıkta sınır yok! Sokakta uyuyan adama kabusu yaşattılar