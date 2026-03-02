Netanyahu, İran halkının yönetimi devireceği günün yaklaştığını iddia etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'da halkın yönetimi devireceği günün yaklaştığını ileri sürdü.

Başbakan Netanyahu, İran'ın misilleme saldırısıyla hedef aldığı Batı Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş kentine düzenlediği ziyarette ABD ile birlikte gerçekleştirdikleri saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Netanyahu, ABD ile İran'a karşı ortak düzenledikleri saldırıları kendilerine yönelik "varoluşsal tehditleri" yok etmek ve İran halkını korumak için gerçekleştirdiklerini ileri sürdü.

"Cesur İran halkının zulmün boyunduruğundan kurtulacağı gün yaklaşıyor. O gün geldiğinde, biz de onların yanında olacağız." ifadeleriyle Netanyahu, amaçlarının rejim değişikliği olduğuna işaret etti."

İsrail-ABD saldırılarına misilleme olarak İran'ın fırlattığı füzenin Beyt Şemeş kentindeki bir binaya isabet etmesi sonucu 9 İsraillinin öldüğü açıklanmıştı.

- ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.