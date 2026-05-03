Netanyahu, Hizbullah'ın İHA saldırılarını önlemek için yeni bir proje başlattıklarını söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'daki Hizbullah'ın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği giderek artan saldırıları önlemek için yeni bir proje başlattıklarını söyledi.

Başbakan Netanyahu yayımladığı video mesajda, güneyini işgal altında tuttukları Lübnan'da bulunan Hizbullah'ın İHA saldırıları ve ABD'den yeni F-35I ve F-15I savaş uçaklarının alımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lübnan'da bulunan Hizbullah'ın İHA'larla düzenlediği saldırıların engellenmesi için birkaç hafta önce yeni bir proje başlatılması talimatını verdiğini söyleyen Netanyahu, projenin detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

Netanyahu, "Zaman alacak, ancak üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Devrim niteliğinde" ve "tüm tabloyu kökünden değiştirecek" İsrail yapımı uçaklar geliştireceklerini söyleyen Netanyahu, İsrail hükümetinin önümüzdeki on yılda savunma bütçesine 350 milyar İsrail şekeli aktarma kararı aldığını da hatırlattı.

İsrail Savunma Bakanlığının F-35I ve F-15I'lerden oluşan iki savaş uçağı filosunun alımını onaylamasına değinen Netanyahu, yeni alımlarla İsrail ordusunun "hava üstünlüğünün" daha da güçleneceğini ileri sürdü.

Netanyahu, "Pilotlarımız İran semalarında her yere ulaşabilir ve gerekirse bunu yapmaya hazırlar." ifadeleriyle İran'a yeniden saldırılar düzenleyebilecekleri tehdidinde bulundu.