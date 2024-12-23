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Netanyahu: Hamas ile ateşkes ve esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydedildi

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşması için yürütülen dolaylı müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, meclise (Knesset) hitap ettiği konuşmasında Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşması için yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"MÜZAKERELERDE İLERLEME KAYDEDİLDİ"

Netanyahu, esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini aktararak, anlaşmanın ne zaman son şeklini alacağına ilişkin net bir tarih veremeyeceğinin altını çizdi. "Yaptığımız her şeyi size anlatamam ama her düzeyde önemli adımlar atıyoruz." diyen Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirler serbest bırakılana kadar çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.

"İSRAİL ORDUSU ORTA DOĞU'NUN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRİYOR"

İsrail ordusunun " Orta Doğu'nun çehresini değiştirdiğini" öne süren Netanyahu, İsrail'in şu an İran "tehdidiyle" karşı karşıya olduğunu öne sürdü. Netanyahu, "İran'ın kentlerimizi ve vatanımızı tehdit edebilecek nükleer silahlar ve benzeri silahlar elde etmesini engelleme konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı.

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ MÜZAKERELER

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de esir takası ve ateşkese varılması için Katar ile Mısır'ın arabuluculuğunda müzakereler sürüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor. Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.

Netanyahu: Hamas ile ateşkes ve esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydedildi
Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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