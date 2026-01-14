Netanyahu'ya göre, anlaşmadaki ilerleme Gazze'deki son esir cesedinin dönüşü çabalarını etkilemeyecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze anlaşması kapsamında geçici yönetim için Filistinli teknokratlardan oluşacak "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulmasının, son İsrailli esirin cesedinin dönüşünü etkilemeyeceğini savundu.

İsrail Başbakanlık Ofisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze anlaşmasında ikinci aşamaya geçildiğini duyurmasının ardından Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'nde cesedi bulunan son İsrailli esir Ran Gvili'nin ailesiyle görüştüğünü açıkladı.

Son esir cesedinin iadesinin en önemli öncelikleri olduğunu ileri süren Netanyahu, Filistinli teknokratlar komitesinin kurulduğuna ilişkin açıklamanın, İsrailli esirin cesedinin dönüşüne ilişkin çabaları etkilemeyeceğini savundu.

Netanyahu, İsrail'in arabuluculara sağlanan bilgilerin sahada etkili eyleme dönüştürülmesi konusunda ısrarcı olduğunu söyledi.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, Gazze'de ateşkes anlaşmasının, geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsayan ikinci aşamasına geçildiğini duyurmuştu.

Anlaşmanın arabulucuları Türkiye, Mısır ve Katar, Gazze Şeridi'nin idaresini üstlenecek Filistinli teknokrat komitenin kurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek kurulun liderliğini eski Filistin Planlama Bakan Yardımcısı Ali Şaas'ın yapacağını açıklamıştı.