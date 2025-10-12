Haberler

Netanyahu'dan Ulusal Birlik Çağrısı ve Saldırıların Devamı İddiası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıların henüz bitmediğini ve düşmanlarının tekrar saldırmak için hazırlanmakta olduğunu ifade ederek ulusal birlik çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, " İsrail'in saldırılarının bitmediğini" ima ederek, "bazı düşmanlarının tekrar saldırmak için toparlanmaya çalıştığını" savundu.

Netanyahu, yayımladığı görüntülü mesajda, İsrail toplumundaki iç tartışma ve ayrışmanın farkında olduğunu, bunu geride bırakmak gerektiğini savunarak "ulusal birlik" çağrısı yaptı.

Netanyahu, İsrail ordusunun işinin ve saldırıların bitmediğini savunarak, "Önümüzde hala büyük güvenlik sorunları var. Bazı düşmanlarımız bize tekrar saldırmak için toparlanmaya çalışıyor." iddiasında bulundu.

Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına işaret ederek tarihi zaferler elde ettiklerini öne süren Netanyahu, "bunların bir sonucu olarak büyük fırsatların ortaya çıktığını ve bunlardan yararlanacaklarını" belirtti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor

Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
Özdağ'dan İYİ Parti ile ittifak iması: Müsavat Başkan ile birlikte kahve içeriz

Özdağ'dan ittifak sinyali! Partinin ismini verince salon ayağa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Binlerce çalışanı bulunan otomotiv devi iflas bayrağını çekti

Dünyaca ünlü otomotiv devi battı! İflas süreci resmen başladı
Özdağ'dan İYİ Parti ile ittifak iması: Müsavat Başkan ile birlikte kahve içeriz

Özdağ'dan ittifak sinyali! Partinin ismini verince salon ayağa kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.