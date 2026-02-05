İsrail gazetesi: Netanyahu, Mısır ordusunun artan gücü konusunda uyarıda bulundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Mısır ordusunun artan gücü konusunda uyarıda bulunarak, bunun "aşırı bir şekilde artmasının" önlenmesi çağrısını dile getirdiği bildirildi.

Hükümete yakın "Israel Hayom" gazetesinin haberinde, İsrail Meclisi'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Komitesi'nde basına kapalı bir toplantı düzenlendiği belirtildi.

Gazetenin, toplantıya katılan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun, Mısır ordusunun gücünü artırdığını ve bu meselenin izlenmesi gerektiğini dile getirerek, "Mısır ile ilişkimiz var, ancak aşırı bir (askeri) güç birikimini önlemeliyiz." dediği belirtildi.

Netanyahu'nun bu açıklamalarını "Mısır ile ilişkilerin hassasiyetini ele alırken yaptığı" aktarılan haberde, bu gerilimlere rağmen İsrail ve Mısır'ın Aralık ayında 35 milyar dolarlık doğalgaz anlaşması imzaladığına işaret edildi.