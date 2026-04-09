İsrail Başbakanı Netanyahu: "Hizbullah'ı Gerekirse Her Yerde Vurmaya Devam Edeceğiz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Güney Lübnan'a düzenlenen hava saldırılarının ardından Hizbullah'a yönelik tehditler savurdu ve güvenliği sağlamak için operasyonların süreceğini belirtti.

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail güçlerinin Güney Lübnan'a hava saldırıları düzenlemesinin ardından yaptığı açıklamada, "Mesajımız net:  İsrail vatandaşlarına karşı harekete geçenlere zarar verilir. Hizbullah'ı gerekirse her yerde vurmaya devam edeceğiz, ta ki kuzey sakinlerine tam güvenliği geri getirinceye kadar" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz Hizbullah'ı güçle, hassasiyetle ve kararlılıkla vurmaya devam ediyoruz" dedi. Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

"Beyrut'ta, terör örgütü Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın kişisel sekreteri Ali Yusuf Harşi'yi ve ona en yakın adamlardan birini etkisiz hale getirdik. Aynı zamanda, bu gece İsrail Savunma Kuvvetleri Güney Lübnan'da bir dizi terör altyapısını vurdu: Binlerce savaş aracı, roket ve fırlatıcı transferinde kullanılan geçiş noktaları, ayrıca mühimmat depoları, fırlatıcılar ve Hizbullah komuta merkezleri."

Mesajımız net: İsrail vatandaşlarına karşı harekete geçen, ona zarar verilir. Hizbullah'ı gerekirse her yerde vurmaya devam edeceğiz, ta ki kuzey sakinlerine tam güvenliği geri getirinceye kadar."

Kaynak: ANKA
