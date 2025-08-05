Netanyahu'dan Genelkurmay Başkanına Gazze Uyarısı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesi planı konusunda Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e istifa etme uyarısında bulundu. Netanyahu'nun kararına karşı çıkan Zamir'in olası sonuçları değerlendiriliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e "Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesi planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz" mesajı gönderdiği bildirildi.

Jerusalem Post gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan Başbakanlık yetkilisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarda gelecek günlerdeki olası adımları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başbakanlık yetkilisi, Netanyahu'nun Gazze'nin tamamının işgal edilmesine karar verdiğini belirtti.

Söz konusu kaynak, bu karar doğrultusunda İsrailli esirlerin tutulduğu düşünülen yerlere de kara saldırıları düzenlenerek işgal edilmesinin planladığını ifade etti.

Yetkili, Başbakanlık Ofisi'nin Genelkurmay Başkanı Zamir'e "Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz." mesajını ilettiğini kaydetti.

İsrail basınında çıkan haberde, Zamir'in Gazze'nin tamamının işgal edilmesi planına karşı olduğu aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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