Netanyahu: 'Bedava savaş yoktur' ve Sığınaklara Uzun Süre Kalınması Gerekiyor

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırılarının ardından, İsraillilerin sığınaklarda alıştıklarından daha uzun süre kalmaları ve gıda stoku yapmaları gerektiğini ifade etti. 'Bedava savaş yoktur' diyen Netanyahu, başarılı bir açılış saldırısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

İran'a yönelik saldırıların ardından halka seslenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Bedava savaş yoktur." ifadesini kullanarak İsraillilerin sığınaklarda alıştıklarından daha uzun süre kalmaları gerekebileceğini bildirdi.

Netanyahu, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran'a karşı "başarılı bir açılış saldırısı" yaptıklarını iddia etti.

İran'ın üst düzey komutanlarını, nükleer tesislerini ve bilim adamlarını vurduklarını kaydeden Netanyahu, "Ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz, bedava savaş yoktur." ifadesini kullandı.

Netanyahu, İsraillilerin sığınaklarda şimdiye kadar alıştıklarından daha uzun süre kalmaları ve gıda stoku yapmaları gerekebileceğini belirtti.

İsrail, farklı kentlerdeki İran hedeflerine saldırılar düzenlemiş, nükleer tesisleri ve askeri noktaları hedef aldığı öne sürülen bu saldırılarda bazı üst düzey İranlı komutanların ve bilim adamlarının hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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