Nepal'de Şiddetli Muson Yağışları Sonrası Köprü Yıkıldı, Arama Kurtarma Başlatıldı

Nepal'de şiddetli muson yağışlarının neden olduğu sel sonucu, ülkeyi Çin'e bağlayan ana köprülerden biri yıkılırken, sele kapılan 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Ülkenin Kathmandu Post gazetesine konuşan, selin meydana geldiği Rasuwa bölgesi üst düzey yetkilisi Arjun Paudel, Çin'e açılan sınır kapısı Rasuwagadhi'de yer alan Nepal-Çin Dostluk Köprüsü'nün, şiddetli muson yağmurları nedeniyle Lende Nehri'nde yaşanan taşkınla tamamen yıkıldığını belirtti.

Paudel, selin bölgede büyük hasara yol açtığını söyleyerek, "Köprü ve taşan nehrin kıyısındaki çok sayıda elektrikli araç ile kamyon sel sularına kapıldı." ifadesini kullandı.

Köprünün yıkılmasıyla 6'sı Çin vatandaşı 18 kişinin de sele kapıldığını anlatan Paudel, kayıplar için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını kaydetti.

Nepal ordusunun bu çalışmalara katıldığını belirten Paudel, bölgeye helikopter sevk edildiğini ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın geciktiğini ifade etti.

Yerel yetkililer, köprünün yıkılmasıyla bu güzergah üzerinden Çin'den Nepal'e yapılan tüm ticari geçişlerin durdurulduğunu bildirdi.

Güney Asya'da haziran ile eylül arasında etkili olan muson yağışları, Nepal'de her yıl sellere, ciddi altyapı hasarına ve can kayıplarına yol açıyor.