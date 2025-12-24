Haberler

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen yeni araçlar teslim edildi

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen yeni araçlar teslim edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen 8 yeni araç için teslim töreni düzenlendi. Kaymakam Huriye Küpeli Kan ve Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, yeni araçların güvenlik hizmetlerinde önemli rol oynayacağını vurguladılar.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 8 yeni araç için teslim töreni düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende konuşan Kaymakam Huriye Küpeli Kan, emniyet ve jandarma teşkilatlarının vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yaptığını belirterek, yeni araçlarında bu görevlerde kullanılacağını söyledi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ise emniyet ve jandarma teşkilatlarının güvenliğin sağlanmasında önemli bir görev üstlendiğini ifade ederek, "Emniyet sağ kolumuz, jandarma sol kolumuzdur. Bu araçlarla birlikte görevlerini daha güçlü, hızlı ve başarılı şekilde ifa edeceklerine inanıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından araçlar görev yerine uğurlandı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Volkan Demirel adım adım Antalyaspor'a

Görüşmelerde sona gelindi! Süper Lig'e geri dönüyor
Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Nereden nereye! Görenler tanıyamıyor
Acun Ilıcalı'dan Premier Lig iddiası: Gerçek çılgın adamı görecekler

Acun'dan bomba iddia: Gerçek çılgın adamı görecekler
Galatasaray'a piyango vurdu! İstenmeyen futbolcuyu alıyorlar

Galatasaray'a piyango vurdu! İstenmeyen futbolcuyu alıyorlar
Volkan Demirel adım adım Antalyaspor'a

Görüşmelerde sona gelindi! Süper Lig'e geri dönüyor
Saran'ın yerine geçeceği konuşulan Ertan Torunoğulları'ndan iki cümlelik açıklama

Saran'ın yerine geçeceği konuşulan isimden iki cümlelik açıklama
Kasım Garipoğlu'nun partilediği yalı ilk kez görüntülendi

Seks partilerinin yapıldığı yalının havuzunda dikkat çeken yazı