Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen yeni araçlar teslim edildi

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 8 yeni araç için teslim töreni düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende konuşan Kaymakam Huriye Küpeli Kan, emniyet ve jandarma teşkilatlarının vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yaptığını belirterek, yeni araçlarında bu görevlerde kullanılacağını söyledi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ise emniyet ve jandarma teşkilatlarının güvenliğin sağlanmasında önemli bir görev üstlendiğini ifade ederek, "Emniyet sağ kolumuz, jandarma sol kolumuzdur. Bu araçlarla birlikte görevlerini daha güçlü, hızlı ve başarılı şekilde ifa edeceklerine inanıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından araçlar görev yerine uğurlandı.