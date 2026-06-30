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Nazilli'de uyuşturucu sattığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı, olayla ilgili bir kişi serbest bırakıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turan Mahallesinde sokakta uyuşturucu satışı yapan A.D'yi gözaltına aldı.

Yapılan aramada 4 gram metamfetamin, uyuşturucu içme aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 38 bin lira ele geçirildi.

Ekipler A.D ile uyuşturucuyu satın alan kişiyi gözaltına aldı.

A.D işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer zanlı ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
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