Nazilli'de Trafik Kazası: 8 Yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.Ö'nün (19) kullandığı 48 AL 682 plakalı otomobil, K.A (25) yönetimindeki 35 AH 7087 plakalı otomobille Bozyurt Mahallesi'nde çarpıştı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda yolcu konumunda bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
