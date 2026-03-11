Haberler

Nazilli'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Yeşilyurt Mahallesi'nde A.C'ye ait bir müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Yeşilyurt Mahallesi 388 Sokak'ta A.C'ye ait müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü, evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
