Nazilli'de Motosiklet Kazası: 21 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 21 yaşındaki Eren Davulcu hayatını kaybetti. Kazanın, arkadaşının düğün töreninden dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.
Esenköy Mahallesi'nde yaşayan Eren Davulcu'nun (21) kullandığı 09 PU 110 plakalı motosiklet, Nazilli-Bozdoğan kara yolundaki Hamidiye Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemelerde Eren Davulcu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Davulcu'nun, arkadaşının düğün töreninden dönmek için yola çıktığı öğrenildi.
