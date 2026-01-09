Haberler

Fırtınada kökünden sökülen ağaç devrildi; o anlar kamerada

Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına, bir ağacın kökünden sökülmesine yol açtı. Devrilen ağaç trafiği olumsuz etkilerken, güvenlik kamerasına yansıyan anlar dikkat çekti.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde kuvvetli fırtınada bir ağaç, kökünden sökülerek devrildi. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Aydın'da dün sağanak ve kuvvetli fırtına etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, zaman zaman etkisini arttıran fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 801 Sokak'ta refüjdeki bir ağaç, kökünden sökülerek devrildi. Devrilen ağaç, yolun tek şeridini trafiğe kapattı. Trafik bir süre tek şeritten verildi. İhbarla gelen belediye ekiplerinin devrilen ağacı keserek kaldırmalarının ardından trafik normal seyrine döndü. Öte yandan ağacın devrilme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

