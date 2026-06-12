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Daha önce 6 kez temizlenen evden yine 6 kamyon çöp çıktı

Daha önce 6 kez temizlenen evden yine 6 kamyon çöp çıktı
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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde daha önce 6 kez temizlenen Yusuf Ç.'ye ait evden, zabıta ekiplerince yapılan çalışmayla 6 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Ev ilaçlanarak dezenfekte edildi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde daha önce 6 kez temizlendiği belirtilen evden yine 6 kamyon çöp çıktı.

Bir ihbarı değerlendiren Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Turan Mahallesi 133 Sokak'taki Yusuf Ç.'ye (86) ait eve gitti. Evin odalarının çöp dolu olduğu belirlendi. Evden 6 saat süren çalışma ile 6 kamyon dolusu çöp çıkartıldı. Daha önce de 6 kez temizlendiği belirtilen ev, ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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