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Nazilli'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücüler ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Nazilli-Bozdoğan kara yolu Menderes köprüsü mevkisinde H.A. yönetimindeki 09 R 2589 plakalı otomobil, önünde seyreden T.Ç. idaresindeki 09 BAJ 85 plakalı arkadan çarptı.

Kazaya B.Ç. yönetimindeki 03 LD 800 plakalı otomobil, Ş.Y. yönetimindeki 09 BY 723 plakalı otomobil ile Nazilli Belediyesi'ne ait Ö.K. idaresindeki 09 NB 846 plakalı hafif ticari araç da karıştı.

Kazada 03 LD 800 plakalı araçtaki sürücü Ş.Y. ile yolcu F.B. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan sürücüler, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
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