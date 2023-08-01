Nazilli Belediyesi Engelli ve Ailelerine Tatil Desteği Sağladı

Nazilli Belediyesi, günübirlik tatil için Didim'e giden engelli ve ailelerine ulaşım desteği sağladı.

Engellilere ve ailelerine motivasyon olması için Nazilli Bedensel Engelliler Derneği Yönetim kurulu üyelerince Didim Altınkum gezisi düzenlenirken, Nazilli Belediyesi de ulaşım desteği sağladı. Engelliler ve ailelerinin rahatlıkla tatil yapmalarını sağlamak amaçlı Nazilli Belediyesi'ne ait otobüs tahsis edildi. Engellilerin günlük hayatta karşılaşabileceği zorluklara rağmen, belediye olarak onları destekliyor olmanın toplumda dayanışma ve empati duygusunu arttırdığını belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Özel vatandaşlarımızın her zaman her ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmak bizim için çok önemli. Onlara belediyemizin tüm imkanlarından yararlanabilmeleri için fırsatlar oluşturuyoruz. Günü birlik tatillerini rahatlıkla gerçekleştirmelerini sağlayabildiysek ne mutlu bize. Onların günlük yaşamlarında pozitif bir etki oluşturmanın yanı sıra toplumsal farkındalığın arttırılması da ayrıca önem arz ediyor. İnşallah aileleri ile çok güzel bir gün geçirmişlerdir. Özel kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın ve ailelerinin mutlu olması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Çünkü Onlar bizim canımız" dedi.

Didim Altınkum tatilleri için destek veren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a sosyal medya üzerinden paylaştıkları güzel anlara ait fotoğraflar ile teşekkür eden engelli ve yakınları ise "Didim Altınkum gezisini sorunsuz bir şekilde yapmamıza olanak tanıyan her kese teşekkür ediyoruz. Belediyemizin otobüs desteği sayesinde rahatlıkla Didim Altınkum gezisine katıldık. Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırdığı ve toplumda eşitlik ve adalet duygusunun güçlenmesine katkı sağlayan her kesten Allah razı olsun" ifadelerinikullandı. - AYDIN